توفي الفنان المصري القدير محمد عبد الحليم، (السبت) عن عمر ناهز الـ 78 عاما، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر «فيسبوك»، حيث نشر صورته، وعلق عليها بالقول: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

وتميز الراحل في أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» فى عام 1977 من أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام» وغيرها.