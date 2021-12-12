اعتمد البرلمان الألماني (البوندستاغ) (الجمعة) تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي.

وتقدمت بمشروع القانون الأحزاب الحاكمة. وبحسب رئيس اجتماع البرلمان الألماني، شارك 689 نائبا في التصويت، أيد 571 منهم التعديلات، وصوت 80 ضدها، وامتنع 38 عن التصويت.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الست (البوندسرات).

وينص القانون: العاملون في القطاع الصحي، والعاملون في دور رعاية المسنين، والعيادات مع «الفئات الضعيفة»، ملزمون بتقديم دليل على التطعيم أو شهادة تثبت أنهم أُصيبوا في وقت سابق بفايروس كورونا، وذلك قبل 15 مارس المقبل.