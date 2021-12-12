شاركت امرأة أمريكية، من ولاية يوتا، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جسم زوجها المليء بالملاحظات الطبية بعد زيارته طبيب الجلدية الشهر الماضي.وقالت برينلي مايلز، إنها نصحت زوجها بالذهاب إلى طبيب الجلدية للاطمئنان، بعدما لاحظت وجود الكثير من الشامات المريبة على جسده، وقامت بإحاطتها بدوائر باستخدام القلم حتى يسهل على الطبيب إحصاؤها وفحصها بشكل جيد.