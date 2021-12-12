عدم ممارسة الرياضة والتغذية السيئةالشعور بالوحدة والميل للعزلةقلة النوم وصعوبتهالاستماع إلى الموسيقى الصاخبةعدم وجود أي هدف في الحياةحذر أطباء من أخطاء تؤذي الدماغ ببطء على مر السنين، بسبب عادات يومية قد تكون بسيطة يمكن تعديلها بسهولة، في معظم الحالات، بحسب صحيفة «ذا صن» التي قالت إنه قد يكون من المفاجئ أن بعض الممارسات التي نقوم بها غالباً مرتبطة بأمراض مثل الخرف. من الضروري تلافيها ومعرفة كيف يمكن إبقاء الدماغ في المستويات المثلى.