عدم ممارسة الرياضة والتغذية السيئة
الشعور بالوحدة والميل للعزلة
قلة النوم وصعوبته
الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة
عدم وجود أي هدف في الحياة
حذر أطباء من أخطاء تؤذي الدماغ ببطء على مر السنين، بسبب عادات يومية قد تكون بسيطة يمكن تعديلها بسهولة، في معظم الحالات، بحسب صحيفة «ذا صن» التي قالت إنه قد يكون من المفاجئ أن بعض الممارسات التي نقوم بها غالباً مرتبطة بأمراض مثل الخرف. من الضروري تلافيها ومعرفة كيف يمكن إبقاء الدماغ في المستويات المثلى.
الشعور بالوحدة والميل للعزلة
قلة النوم وصعوبته
الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة
عدم وجود أي هدف في الحياة
حذر أطباء من أخطاء تؤذي الدماغ ببطء على مر السنين، بسبب عادات يومية قد تكون بسيطة يمكن تعديلها بسهولة، في معظم الحالات، بحسب صحيفة «ذا صن» التي قالت إنه قد يكون من المفاجئ أن بعض الممارسات التي نقوم بها غالباً مرتبطة بأمراض مثل الخرف. من الضروري تلافيها ومعرفة كيف يمكن إبقاء الدماغ في المستويات المثلى.