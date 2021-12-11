أعلنت وزارة الصحة في البحرين رصد أول إصابة بالمتحور الجديد من فايروس كورونا المستجد «أوميكرون» لشخص قادم من خارج البلاد، مؤكدة أنها طبقت البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أكدت «الصحة البحرينية» أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة داخل البحرين، كما تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة، مشددة على أن جميع الجهات المعنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية مواطني البحرين والمقيمين بحسب مقتضيات المرحلة.

وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفايروس كورونا والجرعة المنشطة منه حيث تساهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفايروس.