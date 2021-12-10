ميزة جديدة أطلقها تطبيق «واتساب» لعدد من مستخدميه في الولايات المتحدة، تتمثل في إمكانية إرسال الأموال واستلامها بشكل فوري دون رسوم أو قيود على مرات الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم محفظة «نوفي».

وأعلنت شركة «ميتا» إطلاق خدمة المحفظة الرقمية «نوفي» التي خضعت للتجربة في أكتوبر الماضي، وهي تتيح لمستخدمي «واتساب» إرسال واستلام العملات المشفرة بشكل فوري كمرفق من خلال الدردشة باستعمال العملة الرقمية «Pax Dollar»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسيستطيع مستخدمو «واتساب» الاستفادة منها في حال استعمالهم لها، إذ لا تتطلب رسوما من أجل الاحتفاظ برصيد في المحفظة الرقمية «نوفي» الخاصة بالمستخدم، كما لا توجد رسوم إضافية لإرسال أو استلام الأموال، ولا تتقيد بعدد محدد من المرات للاستفادة من الخدمة، وأخيرا فهي لا تتطلب أي رسوم أخرى في حال تحويل المبالغ المالية من «نوفي» إلى الحساب المصرفي.

ويوفر «واتساب» هذه الخدمة حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يتطلع في الفترات القادمة لإيصالها إلى 1.7 مليار مستخدم ممن لا يملكون حسابا مصرفيا، وقد عبرت الخدمة «نوفي» عن سبب تطلعها لهذا في بيان صحفي صدر عنها، قالت فيه: «الأشخاص دائما ما يثقلون برسوم إضافية مقابل إرسالهم أو استقبالهم التحويلات المالية، ونتيجة لذلك تقع عواقب سيئة على هؤلاء الأشخاص في حال استبعادهم من النظام المالي العالمي».

رأي خبراء التقنية في خدمة «نوفي»

بدورهم، تفاعل خبراء في مجال التقنية مع هذه الخدمة الجديدة معبرين عن رأيهم، إذ اعتبرها البعض خطوة جيدة ومهمة للغاية من جانب «ميتا» لتدمج مع منصاتها المختلفة العملات المشفرة، إذ كشفت في يونيو 2019 عن نيتها المُخططة لدمج العملة الرقمية الخاصة بها «ليبرا» بـ«كاليبرا» وهي المحفظة الرقمية الخاصة بالشركة.

فيما رأى خبراء آخرون أن هذه الخدمة ستُستخدم لأغراض التجسس على المستخدمون للوصول إلى رغباتهم وأولوياتهم الشرائية، موجهين انتقادات شديدة لـ«واتساب» مُعللين رأيهم بأن هذا سيتسبب في إغراق المستخدمين بالكثير من الإعلانات الموجهة.