يشهد كوكب الأرض غدا (السبت)، عبور كويكب كبير يشبه في حجمه «برج إيفل»، ويدعى نيريوس، ويبلغ طوله 330 مترا وصنفته وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» على أنه من الأجسام الخطيرة التي يحتمل أن تشكل تهديدا للكرة الأرضية.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن كويكب «نيريوس» سيمر خلال مدار الأرض بسرعة 23700 كيلومتر بالساعة وسيظل على مسافة آمنة، إذ سيكون على بعد نحو 3.86 مليون كيلومتر، أي نحو 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وبتلك المسافة رغم بعدها إلا أن الكويكب ضمن تصنيف ناسا للأجسام القريبة من الارض التي حددتها بأنها تكون ضمن نطاق 193 مليون كيلومتر من الأرض، وأي جسم سريع الحركة ضمن مسافة 7.5 مليون كيلومتر.

وجرى اكتشاف الكويكب نيريوس في عام 1982، وهو يدور حول الشمس كل 1.82 سنة، ويقترب من الأرض كل 10 سنوات تقريبا، ويتوقع أن يقترب من الأرض مرة أخرى في 2 مارس 2031 ونوفمبر 2050، ومن المتوقع أن يقوم باقتراب مثير للاهتمام في 14 فبراير 2060 عندما سيمر على مسافة 1.2 مليون كيلومتر من الأرض.

وسيقترب كويكب نيريوس بشدة من الأرض في تمام الساعة 13:51 بالتوقيت العالمي المنسق أي نحو الساعة 4 عصر السبت، ولن يضرب الأرض، وحسب بعض التقارير، تقدر قيمة الكويكب المليء بالثروات الثمينة بنحو 5 مليارات دولار، ويكمل مدارا حول الشمس كل 661 يوما، وأقرب مسافة إلى الأرض ستكون في عام 2060، إذ سيكون على بعد ثلاث مسافات قمرية فقط، وتمكن رؤيته بالعين المجردة.