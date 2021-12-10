أعلن المكتب الإعلامي لجامعة هونغ كونغ، أن خبراء الجامعة ابتكروا أول فولاذ في العالم، يمكنه تدمير الفايروس التاجي المستجد على سطحه.

ووفقا للبروفيسور خوان مينسين، المشرف على المشروع، تمكن الخبراء من ابتكار سطح له خصائص «مضادة للفايروسات» بتعديل التركيب الكيميائي والبنية المجهرية للفولاذ المقاوم للصدأ.

ويقول «تتميز السبيكة الجديدة باحتوائها على نسبة عالية من النحاس، ما يعطيها خصائص مضادة للفايروسات».

ويشير بيان المكتب، إلى أن سطح هذا الفولاذ المقاوم للصدأ المحتوي على نسبة عالية من النحاس، يقتل ليس فقط الفايروس التاجي المستجد SARS-Cov-2 بل وفايروس الإنفلونزا H1N1 وكذلك الإشريكة القولونية أيضا.

ويشير الباحثون، إلى أن الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم على نطاق واسع في الأماكن العامة، ليست له خصائص مضادة للبكتيريا والفايروسات. وأكثر من هذا يمكن اكتشاف آثار الفايروس التاجي المستجد على سطحه حتى بعد مضي ثلاثة أيام.

وهذا وفقا لهم «يشكل خطرا فعليا لانتشار عدوى الفايروس التاجي المستجد بين الناس الذين يستخدمون أماكن البنية التحتية العامة بنشاط».

وأعلن البروفيسور، أنه يمكن إطلاق عملية الإنتاج التجاري للفولاذ الجديد، ليحل محل الفولاذ المستخدم حاليا في بعض الأماكن العامة، التي يلمسها الناس دائما.