أثار لقاء والدين صينين بابنهما المفقود منذ 14 عاما موجة واسعة من التعاطف العالمي على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام التي تداولت خبر وصور اللقاء المؤثر.

وبحسب «سي إن إن» فإن اللقاء تم الاثنين الماضي، والتقى الزوجان بابنهما المفقود، الذي اختطف في عام 2007، عندما كان في عمره 4 سنوات فقط، لتبدأ قصة معاناتهما الطويلة في البحث عنه.

وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عاما، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهما وعقاراتهما، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.

وتم رصد وتعقب المختطِف المشتبه فيه في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد استخدام تقنية التعرف على الوجه، واتهم باختطاف الطفل الذي يحمل اسم (صن)، حيث تبنته عائلة بعد اختطافه بعدة أعوام بطريقة غير شرعية، الأمر الذي عرّض المتبني للمحاكمة.

ونقلت «سي إن إن» عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لنحو 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه طفلين آخرين.