نصح استشاري علاج الأورام بالأشعة الدكتور هدير مصطفى مير، مرضى السرطان المتعافين أو الذين يواصلون مراحل علاجهم بضرورة مراعاة التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا، وخصوصاً في ظل ظهور متحورات بين حين وآخر، فالمتحورات الجديدة من الفايروس تستهدف الجهاز المناعي الذي يكافح أساسا الخلايا السرطانية.

وبيّن لـ«عكاظ» أن مرضى السرطان تعتبر من الفئات الاستثنائية التي يجب عليها مضاعفة الحذر والانتباه لأسباب ضعف مناعتهم وتلقيهم أدوية علاجية بشكل يومي، وقال إن أهم التوصيات الصحية التي يجب على مرضى السرطان الاهتمام بها هي التعامل مع التدابير الوقائية والاحترازية بشكل ضروري، بداية من ارتداء الكمامة عند وجودهم خارج المنزل، والحرص على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين بشكل دائم وخصوصاً عند ملامسة الأسطح، والابتعاد عن أماكن التجمعات، وبالطبع الحرص على التطعيمات بعد التنسيق مع الطبيب المعالج، فلقاح فايروس كورونا مهم للغاية لمريض السرطان، حيث إنه يساعد في حال الإصابة لا قدر الله بأن تكون الأعراض أقل حدة.

وتابع أن الأبحاث وجدت أن الغالبية العظمى من مرضى السرطان يظهرون استجابة مناعية جيدة بعد تلقي جرعتين من لقاحات كورونا، إذ أظهرت دراسة جديدة تطور استجابة مناعية جيدة لدى جميع مرضى السرطان تقريباً بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أسابيع من تلقيهم جرعتهم الثانية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

ونصح الدكتور مير جميع مرضى السرطان بالاهتمام بالتغذية وممارسة أي نشاط رياضي مثل المشي، وتجنب الأخبار السيئة وكل ما يؤدي إلى التوتر والقلق، ورفع المعنويات النفسية، وأخذ العلاجات في مواعيدها، والنوم الصحي، والاهتمام بممارسة الأنشطة الترفيهية، وأيضاً ضرورة دور الأسرة في مساندتهم ودعمهم ورفع معنوياتهم.