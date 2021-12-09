أنفق بريطاني معظم مدخراته الشخصية لتصميم سترة عيد الميلاد الأغلى في العالم التي تجاوز سعرها 30 ألف دولار، لجمع الأموال لصالح مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية.وصمم إيدان ليبان (33 عاماً) سترة تحمل صورة حيوان الرنة، بنجوم فضية مرصعة بالماس، وخيط ذهب عيار 24 قيراطاً، وبطانة حريرية إيطالية، والآلاف من كريستالات سواروفسكي.وحطمت الرقم القياسي العالمي متفوقة على سترة صنعها تيبسي إليفس يعادل ثمنها 24000 دولار.