قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لمجرم أدانته بقتل زوجته وأبنائه الستة قبل نحو ستة أشهر، يدعى عماد أحمد رمضان (34 عاما)، عرف إعلاميا بـ«سفاح الفيوم».وتعود وقائع القضية، وفق صحيفة اليوم السابع المصرية، إلى شهر مايو الماضي عندما قرر الانتحار بسبب الأعباء وتراكم الديون عليه، والتخلص من أفراد أسرته، حتى لا يعانوا بعد وفاته، ووضع مخدرا في عصير وراقبهم حتى شربوه وخلدوا للنوم ثم نحرهم بسكين، وبدأ بزوجته التي قاومته، فسدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم نحر أولاده واحدا تلو الآخر حتى أزهق أرواحهم.