حذرت عالمة شاركت في تطوير لقاح أسترازينيكا/‏ أكسفورد ضد فايروس كورونا المستجد من أن الأوبئة المستقبلية قد تكون «أكثر فتكا»، ما لم يستعد العالم جيدا لها ويتعلم الدروس من الجائحة الحالية.وقالت أستاذة اللقاحات بجامعة أكسفورد سارة غيلبرت، إن التقدم العلمي الذي تم إحرازه في مكافحة الفايروسات القاتلة «يجب ألا يضيع»، بسبب تكلفة مكافحة الوباء الحالي، لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يهدد فيها فايروس حياتنا وسبل عيشنا.. الحقيقة هي أن التالي قد يكون أسوأ. يمكن أن يكون أكثر عدوى أو أكثر فتكا، أو كليهما.