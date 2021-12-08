أصاب جنون السلطة، رئيساً تنفيذياً لشركة رهن عقاري أمريكية، قرر فجأة فصل 15% من العاملين في شركته والاستغناء عن خدماتهم، وقوبل قرار فيشال غارغ، رئيس شركة Better.com، بانتقادات شديدة؛ نظرا لأن القرار يشمل 900 موظف، وأقالهم في مكالمة جماعية عبر «زووم» قال فيها «آتي إليكم بأخبار ليست جيدة. السوق تغيرت الآن، ويجب أن نتماشى معها، إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها. سيتم إنهاء عملك هنا على الفور». وذكرت مجلة فوربس أنه اتهم الموظفين بـ«السرقة» من زملائهم وعملائهم؛ لأن «إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميا».