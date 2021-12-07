كشفت دراسة جديدة من جامعة إيكزتر البريطانية أن الشعور بالشيخوخة والتعب في سن مبكرة، أصبح ظاهرة تجتاح سكان العالم اليوم.ووفقاً للمؤلفة الرئيسية للدراسة، سيرينا ساباتيني، فإن سوء نوعية النوم مرتبط بالشعور بالشيخوخة المبكرة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الأشخاص الذين لا ينامون جيداً أكثر عرضة للمشكلات الصحية.ووفقاً لموقع «هيلث لاين»، قامت الدراسة البريطانية باختبار 4482 شخصاً تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر.واكتشفت الدراسة أن الأشخاص الذين صنفوا نوعية النوم بأنه «سيئ»، يشعرون بأنهم أكبر سناً من عمرهم الحقيقي، كما أنهم لا يحبون الطريقة التي يشيخون بها.ويقول الخبراء إن النوم السيئ لا يجعلك تشعر بمزيد من السلبية تجاه الشيخوخة فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضا آثار حقيقية على صحتك.