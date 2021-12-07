قال خبراء في مركز «سليب سايكل» المتخصص في شؤون النوم، إن أحلام الشخص ربما تكون قادرة على تنبيهه بشأن خطر محتمل أثناء النوم، وأن الدماغ في تلك اللحظات يكون منهمكاً في معالجة «اللا وعي» للأعراض الجسدية، وبالتالي ينعكس ذلك على الأحلام، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.وذكر المركز أنه في حال لاحظ الشخص تكرار هذه الأحلام أو الكوابيس، فذاك يعني أنه حال وقت الاتصال بالطبيب لتقييم الحالة.ولفت إلى أن بعض الأحلام أو الكوابيس قد تكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم.