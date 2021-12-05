شددت الحكومة البريطانية قيود القدوم إليها (السبت) وسط مخاوف من انتشار متحور أوميكرون، قائلة إن جميع القادمين إلى إنجلترا سيتعين عليهم إجراء اختبار للفايروس قبل الصعود على متن رحلتهم.

وأكد وزير الصحة ساجد جافيد أن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الساعة 4 من صباح الثلاثاء بتوقيت لندن.

وأضاف في تغريدة: «في ضوء أحدث البيانات سنتخذ مزيدا من الإجراءات لإبطاء انتشار متحور اوميكرون».

كما أضاف جافيد نيجيريا إلى «القائمة الحمراء» البريطانية للسفر، أي أنه سيتم حظر القادمين من هناك باستثناء المقيمين منهم في المملكة المتحدة وأيرلندا، وسيتعين عزل هؤلاء القادمين في مرافق الحجر الصحي المخصصة، وفق ما ذكرت «الأسوشيتد برس».