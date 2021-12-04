أكد لـ«عكاظ» الطبيب المختص في علاج الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن العلاج بمستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وقال: لابد أن يصاحب العلاج بالكورتيزون منذ البداية نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين «D»، مع تناول الأدوية التي تمنع فقدان العظام أو التي تساعد على بناء العظام، بينما الأشخاص الذين يتخوفون من الكورتيزون، نطمئنهم بأنه إذا تم أخذه مرة في اليوم بجرعة 5 مليغرامات فلا يؤدي لأي هشاشة، أما عند استعمال مستحضرات الكورتيزون أكثر من 10 مليغرامات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، فلا يمكن استبعاد الآثار الجانبية، حيث إنه يقلل من امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، ويزيد من إفراز الكالسيوم في البول، ويخرج الكالسيوم من العظم فيؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وهو ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بهشاشة العظام، إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن 30% إلى 40% من المرضى، الذين تم علاجهم بالكورتيزون لمدة أربع سنوات ونصف تقريباً، تظهر لديهم حالات كسور حالية أو قديمة.

وأشار إلى أن بعض المرضى الذين يعانون -مثلاً- من التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب الأوتار، يعتقدون أن حقن الكورتيزون يمثل الحل السحري في إنهاء معاناتهم، ولكن ما يجهلونه هو أنه مع التعود على حقنها بشكل دائم يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة على الصحه قد تصل -لا سمح الله- إلى تلف العظام وتلف الغضاريف والأعصاب، بجانب حدوث نوبات من الشعور بالألم والتهابات في المفصل، أو حدوث ضعف الاوتار أو تمزقها وهشاشة العظام.

وتابع ضياء أن الكورتيزون هو أحد أهم الهرمونات التي يصنعها جسم الإنسان وله دور مهم في تنظيم العمليات المهمة في جسم الإنسان مثل عملية الأيض والمناعة والالتهاب مما دفع الباحثين إلى استغلال هذه الخاصية لصنع دواء مشابه للكورتيزون لاستخدامه في علاج بعض الالتهابات والأمراض التحسسية.

وأضاف: هناك آثار جانبية لتناول الكورتيزون قد تحدث في المرضى منها الارتباك، الأرق، صداع الرأس، غثيان، قيء، حب الشباب، التعرق الشديد، احمرار فى الجلد، مشكلة في النوم، زيادة الوزن، أما الآثار الجانبية الخطيرة للكورتيزون فتتمثل في حدوث الطفح الجلدي، قشعريرة، تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، احتباس السوائل، ضيق في التنفس، زيادة معدل ضربات القلب، تورم في الذراعين والساقين، ضغط دم مرتفع، ضعف العضلات، هشاشة العظام، تمزق الأوتار، مشاكل في المعدة، التهاب البنكرياس.

ونصح الدكتور ضياء جميع أفراد المجتمع بعدم تناول أدوية الكورتيزون لمواجهة الأمراض أو العوارض التي يشكون منها بنصيحة الأصدقاء أو المجتهدين، فرغم كون الكورتيزون عقار مهم وفعال لعلاج العديد من الأمراض مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، ولكن استخدامه دون إشراف طبي يسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، لذلك نحذر من استخدام الكورتيزون بدون وصفة طبية، فهناك حالات لا يجب أن تستخدام أدوية الكورتيزون، لأن استخدام الكورتيزون معهم قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة، ومنهم ممن يعانون من حساسية ضد مادة الكورتيزون أو تركيباته، والأشخاص المصابون بالتهابات ناتجة عن أي نوع من أنواع العدوى الميكروبية سواء بكتيرية أو فيروسية، إذ يمكن أن يؤثر الكورتيزون سلباً على قدرة مناعة أجسامهم على محاربة العدوى، ومرضى الجلوكوما، والكبد، والكلى، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، وأيضاً مرضى السكري لأن الكورتيزون يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم، لذلك لابد من مراقبة السكر في الدم عند المرضى الذين يحتاجون لتناول الكورتيزون لإصابتهم بأحد الأمراض المناعية.