زعم علماء أحياء جزيئية صينيون أنهم اكتشفوا جسما مضادا قادرا على الاندماج في المنطقة الأكثر استقرارا ببنية بروتين (أس) للفايروس التاجي المستجد.

وحسب موقع موقع bioRxiv، فإن الجسم المضاد المكتشف سيساعد هذا في ابتكار لقاح عام يحمي من جميع سلالات الفايروس التاجي، وفق ما يقول العلماء.

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج التي أجريت أن الجسم المضاد يتجاهل جزيئا بجميع طفرات الفايروس التاجي المستجد ويمكنه الاندماج ببروتين S للمتحور «أوميكرون» أيضا.

وقد اكتشف فريق من الأطباء برئاسة البروفيسور دينغ كاي من جامعة «صن يات صن» في قوانغتشو هذا الجسم المضاد بدم مواطن صيني تعافى من «كوفيد-19».

يذكر أن الهدف من هذه الدراسة كان الحصول على عدد كبير من الخلايا البائية التي تنتج الأجسام المضادة للفايروس التاجي المستجد. وقد اتضح أنه بفضل وجود الأجسام المضادة المكتشفة بقيت الفئران المخبرية على قيد الحياة ولم تصب رئاتها بأضرار كبيرة. لكن العلماء يرجحون أنه اللقاح العام المبتكر سيسمح على أساس هذا الاكتشاف بمكافحة جميع طفرات الفايروس التاجي المستجد بفعالية عالية خلال الأشهر والسنوات القادمة، حسب ادعائهم.