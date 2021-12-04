حاول رجل يبلغ من العمر 50 عاما أن يمرر ذراعا من السيليكون في عيادة التطعيم الخاصة بفايروس كورونا على أنها ذراعه الخاصة به، في محاولة للحصول على شهادة لقاح دون التطعيم فعليا، في شمال إيطاليا.

لكن الممرضة المسؤولة لم تُخدع، وأبلغت الشرطة التي تحقق مع الرجل حاليا. ونقلت CNN عن فيليبا بوا قولها إنها لاحظت شيئا «غير طبيعي» في ذراع رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وقالت: «كان لون الجلد غير طبيعي، أفتح بكثير مقارنة باليدين أو وجه المريض».

بعد فحص المنطقة، أدركت أن الذراع كانت مزيفة ومصنوعة من السيليكون.

وأضافت بوا: «شعرت في البداية بالأسف تجاه الرجل، ظننت أن لديه طرفا اصطناعيا وأتساءل عما إذا كنت قد أجبرته بطريقة ما على إعطائي ذراعا خطأ. لكنه اعترف بعد ذلك أنه كان يرتدي ذراعا مزيفة عن قصد لتجنب تلقي اللقاح!».

وأشارت بوا، التي تعمل ممرضة منذ 1987 وأعطت آلاف الحقن، إلى أنها «في البداية كنت متفاجئة، ثم كنت غاضبة، وشعرت بالإهانة المهنية، ولم يُظهر أي احترام لذكائنا ومهنتنا. لن أتوقع مثل هذا الشيء في حياتي».

وأدانت حكومة إقليم بيدمونت محاولة الرجل خداع الممرضة.

وفي بيان مشترك لرئيس منطقة بيدمونت وعضو مجلس الصحة: «يمكن تصنيف الحالة على أنها «سخيفة»، باستثناء أننا نتحدث عن لفتة بالغة الخطورة، غير مقبولة للتضحية التي يدفعها المجتمع بأسره من أجل الوباء».