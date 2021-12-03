يواجه مالك صحيفة «ديلي تلغراف» الشهيرة، الملياردير فريدريك باركلي، السجن بسبب عدم دفعه 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) لطليقته، بحسب صحيفة «غارديان» البريطانية.ووفقا للصحيفة البريطانية، طلبت زوجة باركلي السابقة من القاضي إيداعه السجن، بعد أن زعمت أن رجل الأعمال البريطاني فشل في سداد المدفوعات التي أمرت بها المحكمة العليا.وقالت إن فريدريك (87 عاما) فشل في تسليم النصف الأول من الأموال (50 مليون جنيه إسترليني)، فيما أشار محاموه إلى أنه سيلجأ إلى الدفاع.ودعا محامو فريدريك إلى النظر في طلب السيدة هيروكو باركلي على انفراد، حيث سيتم بث الأدلة المتعلقة بالمعلومات المالية السرية.ورفض القاضي جوناثان كوهين هذا الطلب، وقال إن الجلسات ستُعقد علانية، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الضروري الاستماع إلى بعض الأدلة على انفراد أو فرض قيود على الإبلاغ، مؤكدا أن الجلسة النهائية ستعقد أوائل العام القادم.وفي وقت سابق من هذا العام، منحت ليدي باركلي تسوية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بعد انهيار زواجهما الذي دام 34 عاما.