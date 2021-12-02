تتزايد أدلة علمية على أن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤخر عملية شيب الشعر، إن لم يعكسها بشكل كامل، وفيما يعد الشيب نتيجة لنقص الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر لونها الداكن، ظهرت أدلة تشير إلى أن عوامل بيولوجية غير الشيخوخة وراء ذلك ويمكن عكسها، بحسب «إكسبريس البريطانية». ووفقاً لخبيرة التغذية ناتالي كوموفا تعتبر بذور السمسم الأسود أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة، لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية. وبحسب الدراسات فهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر لونه، وعكس الشعر الرمادي، كما تحتوي بذور السمسم على عدد من المركبات النشطة بيولوجياً التي تدعم استخدامها للأعراض الأخرى المرتبطة بالعمر، كفقدان السمع وضعف الذاكرة والبصر.