انخفض معدل المواليد في الصين لأدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود، وقال مكتب الإحصاء إن انخفاض معدل المواليد بنسبة 18 % خلال عام 2020 ليصل إلى 12 مليون مولود يرجع جزئياً إلى جائحة كورونا.ولكن الخبراء طالما أشاروا إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم والصحة في الصين، بالإضافة إلى تراجع الرغبة في الزواج كأسباب لانخفاض المواليد. وتراجع معدل المواليد في الدولة الأكثر سكاناً في العالم لأول مرة حيث وصل إلى 52، 8 مولود لكل ألف شخص، فيما يعد أدنى معدل منذ 1978.