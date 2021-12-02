أمرت محكمة الإسكندرية بمعاقبة متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بعدما كانت ادعت الفنانة مدنياً ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقال محاميها علاء عابد تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة حتى صدر الحكم.وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنياً، ليصدر الحكم الصادر أمس، واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصاً عادلاً عما اقترفه المتهم.