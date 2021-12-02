خفضت محكمة التمييز الأردنية الحكم على شاب ضرب شقيقته بسبب «ريموت كونترول» ما أفضى إلى وفاتها، من 7 سنوات إلى 4 سنوات و8 شهور، بحسب جمعية تضامن التي قالت إنه تم تأكيد قرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ضد أخته، إذ نشب خلاف بينهما بسبب «ريموت» التلفاز إذ قامت المغدورة بتكسيره، وعندها حضرت زوجة والدها وهي الشاهدة على الحادثة، لتحاول احتواء الموضوع، والتي قامت بمعاتبة المغدورة بسبب قيامها بتكسير «الريموت» فتبادر بالصراخ في وجه زوجة والدها، وفي الأثناء حضر المتهم -شقيقها- وقام بلي ذراع المغدورة وضربها بقبضة يده «بوكس» على رأسها، ما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وتوفيت.