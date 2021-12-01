دشنت ‏مؤسسة «فن جميل» أمس ‏المجمع الثقافي «حي جميل» ‏بموسمه الافتتاحي الذي يمتد لخمسة أشهر ‏ويشمل مجموعة واسعة من المعارض والتكليفات الفنية والبرامج العامة التي يشارك فيها أكثر من 45 فنانا ومبدعا من نحو 20 دولة.

ويرحب «حي جميل» من يوم 6 ديسمبر الجاري بموسم افتتاح يسلط الضوء على الفنون البصرية، ‏إلى جانب متحف حي ومن الصوت وتثقيفية وتفاعلية واستوديو حي.

و‏يأتي هذا الافتتاح تتويجا لـ75 عاما من العمل الخيري العالمي لعائلة جميل، ويحتفل الموسم الافتتاحي في كل شهر بالعناصر المتنوعة لحي جميل التي تبدأ بافتتاح أول معرض لـ«فنون حي» وإزاحة الستار عن مجموعة من التكليفات الفنية والمشاريع، كما سيشهد شهرا يناير وفبراير 2022 إطلاق مساحات سكان الحي في ريادة الأعمال الثقافية في جدة، ويتبعها افتتاح «سينما حي» ‏خلال شهري مارس وأبريل 2022، واحتفالات «مجتمع حي» التي تتضمن مجموعة من البرامج وورش العمل والعروض السينمائية وأنشطة رمضانية خاصة.