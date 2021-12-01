دعا استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع إلى الحرص على تناول لترين من السوائل يوميًّا وخصوصًا الماء.

ولفت إلى أن من أبرز السلوكيات الخاطئة هي أن البعض ينتظر الشعور بالعطش حتى يتناول الماء، وهذا سلوك خاطئ وخصوصًا مع دخول الأجواء الباردة إذ يجب الحرص على تزويد الجسم بالماء في كل المواسم سواء الحارة أو الباردة.

وبين أن هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضًا، إذ إن أكثر الأطفال الصغار للأسف لا يهتمون بتناول الماء بقدر اهتمامهم بالمشروبات الغازية والعصائر السكرية المحلاة التي تزيد من السعرات الحرارية، وهنا يأتي دور الوالدين في توجيههم بذلك.

وقال: إن الماء يعد الوسيلة الوحيدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي المساعدة على تجديد الخلايا ومنحها الحيوية للقيام بوظائفها على أكمل وجه، فالماء مثل مشروب الطاقة، فهو يعزز الطاقة في الجسم لمساعدته على مواجهة التعب والدوخة، والركود، والخمول، كما أن شرب الماء يوميًا بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية.

وأشار إلى أن الماء يساعد الكليتين على إزالة النفايات من الدم، فإذا لم تحصل الكلى على كمية كافية من الماء، فيمكن أن تتراكم هذه النفايات مع الأحماض، مما يؤدي إلى انسداد الكليتين بالبروتينات المعروفة باسم الميوغلوبين، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تكون حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

وأفاد بأن أهمية تناول الماء بشكل جيد في الأجواء الباردة تكمن في المحافظة على صحة البشرة من الجفاف وظهور الحبوب والبثور، فتناول الماء يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من تشققات الجلد، كما يساعد الماء في الحفاظ على الرطوبة المثلى للبشرة من خلال تقديم المغذيات الأساسية إلى خلايا الجلد، إذ يعمل الماء على تجديد أنسجة الجلد ويزيد من مرونتها، وهذا يساعد على تأخر ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وخلص الدكتور متبولي إلى القول: إن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين حرصوا على تناول 2 أو 3 أكواب إضافية من الماء يوميًّا لديهم كميات أقل من الدهون والسكر والملح في الدم، مع تحقيق معدلات أعلى لحرق السعرات الحرارية، بما يعني المساعدة على إنقاص الوزن الزائد، كما أن شرب الماء يساعد على تحقيق شعور بالامتلاء مما يحد من تناول المشروبات الغازية أو العصائر ذات السعرات الحرارية والسكريات العالية، إضافة إلى ذلك فإن قلة تناول الماء يؤدي إلى حدوث الجفاف الذي يؤثر على الأوعية الدموية ويضعفها.