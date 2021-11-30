دعا استاذ واستشاري الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري إلى الحرص على مراقبة نسبة السكر باستمرار داخل المنزل للحفاظ على صحتهم، إذ أثبتت الدراسات أن مراقبة قياس السكري تزيد من نسبة التحكم بالمرض وتقلل احتمالية المضاعفات لدى الفرد.

وقال لـ«عكاظ» إن قياس السكر في الدم أمر ضروري ولابد من متابعة نسبة السكر في الدم بشكل دوري، لأن أحد الأهداف الرئيسية لعلاج مرض السكري وتفادي مضاعفاته هو الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الطبيعي، وهو ما يحقق أيضًا جوانب التوازن في الطعام الذي يتناوله الفرد بجانب نشاطه وأسلوب حياته والأدوية التي يتناولها مريض السكري، وبالطبع يساعد قياس السكر في الدم على تزويد الفرد وطبيبه بالمعلومات المطلوبة لتحديد أفضل استراتيجية للسيطرة على مرض السكري و الوقاية من مخاطره.

وأضاف أن الفحص والتسجيل المنتظم لمستوى الجلوكوز في الدم يعززان اختيارات نمط الحياة الصحية لمريض السكري، إضافة إلى معرفته بمدى استجابته للخيارات العلاجية والمؤثرات الخارجية، والأهم من ذلك أن التفاوت في مستويات السكر في الدم يمكن أن تنبهه وطبيبه إلى الحاجة المحتملة لتغيير طريقة إدارة مرض السكري، لذلك يساعد فحص مستويات جلوكوز الدم على تعزيز القدرة على السيطرة على مرض السكري، فهم أفضل للعلاقة بين مستويات الجلوكوز في الدم والتمرين الذي يمارسه المريض والطعام الذي يتناوله والتأثيرات الأخرى على نمط الحياة، وبجانب ذلك يساعد متابعة سكر الدم على الاكتشاف الفوري لمستويات الجلوكوز في الدم المرتفعة جدًا (فرط سكر الدم) أو المنخفضة جدًا (نقص سكر الدم) وهي حالات طبية طارئة وخطيرة يمكن علاجها فورًا بمجرد معرفة نسبة السكر في الدم، وذلك عن طريق تعويض نقص السكر في الدم أو الذهاب للطوارئ في حالة زيادته المفرطة.

وخلص البروفيسور الأغا إلى القول إن عدد مرات فحص مرضى السكري للذين يستخدمون الإنسولين لفحص مستويات السكر في الدم يختلف وفقًا لعدد من العوامل ولكن تتراوح عدد مرات الفحص من 3-4 مرات، بينما لا يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني الذين لا يستخدمون الأنسولين إلى إجراء الفحص عدة مرات في اليوم، كما هو حال النوع الأول، ولكن بشكل عام ينصح هؤلاء المرضى بمراعاة النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة، وهناك أنواع عديدة للأجهزة المتطورة تتميز بسهولة الاستخدام والصيانة بجانب مواصفات خاصة ومميزات متطورة.