من أجل المحافظة على البيئة، التقت أطياف مجتمعية عدة من أصدقاء البيئة في مبادرة «جدة تستاهل» بشعار «بيئتنا هويتنا» تحت إشراف أمانة محافظة جدة و«مداد فن». شارك فيها «أصدقاء البيئة»؛ التي تلعب دوراً في المسؤولية البيئية والمحافظة عليها، وقدمت منتجات صنعت وفق معايير تهدف إلى حماية البيئة.وأكد مديرا إدارة العلاقات المجتمعية والتواصل المجتمعي بالأمانة المهندس هتان حمودة، ومحمد غازي صدقة أن المسابقات التوعوية والترفيهية في الاحتفالية عززت مفهوم البيئة لتغيير المفاهيم الخاطئة لدى الأسرة والمجتمع، فيما أوضحت مشرفتا المبادرة و«مداد فن» التشكيليتان صالحة العساف، وسلوى الرفاعي أن المبادرة أعادت صياغة مفهوم «التدوير» للمواد الطبيعية، ونشر ثقافة الوعي البيئي، وتضمنت معرضاً في الهواء الطلق، ولوحات ومجسمات فنية على ضفاف كورنيش البحر الأحمر.