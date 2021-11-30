دقيق الموز الأخضر والخضار الداكنةالكمونالسمكالأطعمة المخمرةحبوب لوبين (الترمس)نشر موقع eatthis المختص بالتغذية قائمة بأفضل خمسة أطعمة مناسبة لمكافحة الدهون الحشوية لمن تجاوزوا 50 عاماً، موضحاً أن السبيل الأبرز لمواجهة الوزن الزائد أو السمنة هو اتباع حمية غذائية معنية، بالإضافة إلى التمارين البدنية، لكن السبيل للتخلص من الدهون الحشوية هو تناول أطعمة بعينها.والدهون الحشوية هي طبقات من الدهون تتراكم داخل البطن دون أن تصل إلى سطح الجلد، وتشكل خطراً على صحة جسم الإنسان إذا زادت عن الحد الطبيعي.