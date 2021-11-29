قُتلت سيدة حامل في شهرها الثامن على يد أم زوجها في جريمة مروعة هزت الأوساط الجزائرية، حسبما أفادت صحيفة «النهار»، حيث أقدمت أم زوج الضحية على ضرب زوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن، والبالغة من العمر 26 سنة، بمقلاة قبل رميها من شرفة المنزل.وقد توفيت العروس التي لم يمر على زواجها سوى 8 أشهر، بالمستشفى متأثرة بجروحها البليغة.ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لفك لغز الجريمة الغامضة.