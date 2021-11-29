نصح باحثون بتناول وجبة الفطور بحلول الساعة 7 صباحاً، لأنه وفقاً لأبحاث عدة يمكن أن يعزز متوسط العمر المتوقع، على نقيض تناوله في الساعة 10 صباحًا، وأراد العلماء اكتشاف ما إذا كان توقيت الوجبة الأولى في اليوم مرتبطًا بطول العمر، ووجدت أبحاث سابقة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يعطل ساعة الجسم الداخلية، ويزيد من خطر السكري من النوع 2 وأمراض القلب. لكن القليل من الدراسات نظرت فيما إذا كان توقيت الفطور له نفس التأثير.وقام باحثون من جامعة مدينة نيويورك بتتبع أكثر من 34000 أمريكي لعدة عقود، وسجل المتطوعون أوقات تناول الطعام وتمت مقارنتها مع معدلات الوفيات على مدار الدراسة.وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة التغذية، أن الذين يتناولون الفطور بين الساعة 6 صباحًا و7 صباحًا كانوا أقل عرضة بنسبة 6 % للوفاة المبكرة.