طور علماء طريقة جديدة لعلاج السرطان بابتكار نموذج روبوتات دقيقة على شكل سمكة، ويأملون أن تتمكن تلك الروبوتات من توصيل الأدوية مباشرة إلى الخلايا المصابة، ما يساعد على تخفيف الآثار الجانبية لعلاجات مكافحة السرطان، مثل العلاج الكيميائي.وأفاد الباحثون في المجلة العلمية الشهرية «إيه سي إس نانو» بأن الروبوتات الصغيرة على شكل سمكة كانت قادرة على تتبع تغيرات الرقم الهيدروجيني، وتلك التغييرات يمكنها أن تؤدي إلى استجابة من الروبوتات التي تطلق أدوية العلاج الكيميائي للمريض.ووفقاً لموقع «بي جي آر» العلمي، ابتكر الباحثون روبوتات مطبوعة رباعية الأبعاد على شكل سلطعون وفراشة وسمكة، واستخدموا مادة هلامية مستجيبة للرقم الهيدروجيني لإنشائها، مما سمح لها أن تعمل بناء على مستويات الرقم الهيدروجيني المحيط.