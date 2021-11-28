قتل شاب سوري والده المسن بطلق ناري في الرأس عن طريق بندقية صيد بدافع سرقة 90 دولاراً فقط. وبعدما باشرت الجهات الأمنية الحادثة ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور (كان متواجداً في المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته). وعثر أثناء تفتيش غرفته على مبلغ مالي وقدره 327 ألف ليرة سورية، تحمل آثار دماء. وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل والده، إذ استدرجه إلى محله المعد للحلاقة الرجالية وعند حضوره عرض عليه تصفيف وحلاقة شعره مع تنظيف البشرة بالبخار مستغلاً استرخاءه حينها، ليطلق النار على رأسه من الخلف. ووضع جثة المغدور في كيس ونقلها بصندوق السيارة ورماها على الطريق العام، بحسب سكاي نيوز.