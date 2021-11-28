حذرت دراسة نُشرت في دورية «Social Cognitive and Affective Neuroscience» من مخاطر استخدام عقار أسيتامينوفين المنتشر على نطاق واسع تحت الاسمين التجاريين تايلينول وبانادول، وتوصلت الدراسة التي نشرت قبل عام إلى أن استخدام هذا الدواء، الذي يعتبر أكثر مسكنات الآلام شيوعاً في العالم، يؤدي إلى سلوك محفوف بالمخاطر حيث يجعل الناس يشعرون بمشاعر أقل سلبية عندما يفكرون في أنشطة محفوفة بالمخاطر، مما يجعلهم لا يشعرون بالخوف؛ إذ يمكن أن تضعف القدرة العاطفية للناس على إدراك وتقييم المخاطر عندما يأخذون عقار الأسيتامينوفين.