توصل علماء بريطانيون، أخيراً، لعلاج على شكل بخاخ للأنف، من شأنه أن يساعد في وقف تقدم أو الإصابة بألزهايمر لدى المصابين بالمرض.وأعلن مستشفى «بريغهام»، أنه سيختبر أول بخاخ للأنف، خاص بمرض ألزهايمر.ووفق ما ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن التجربة الأولية ستشمل 16 شخصاً، يعانون من ألزهايمر، تراوح أعمارهم بين 60 و85 عاماً.وسيعطى المشاركون في التجربة جرعتين من البخاخ، مرة في كل أسبوع.ويعتقد القائمون على التجربة أن تحفيز الجهاز المناعي يمكن أن يساعد في إزالة لويحات «بيتا أميلويد» في الدماغ، التي يشك علماء بدورها السلبي بالنسبة لألزهايمر.