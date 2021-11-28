أعطت مدينة بوسان الكورية الجنوبية الضوء الأخضر لبناء أول مدينة عائمة في العالم بحلول عام 2025.وتقول التقارير، إنه تم اقتراح أن تغطي المدينة 75 هكتاراً وستستوعب 10000 شخص، وستتكون من العديد من الجزر السداسية، إذ يضم كل حي مساحته هكتارين 300 مجتمع. وسيتم تجميع الأحياء في مجموعات من 6 أحياء حول ميناء مركزي محمي، لتشكيل قرية يصل عدد سكانها إلى 1650 نسمة.وقال إيتاي مادامومبي، المؤسس المشارك لشركة OCEANIX المصممة للمشروع «بوسان هي أفضل مكان لنشر هذا النموذج الأولي، ولكن هذا شيء نأمل أن يكون مفيداً لجميع المدن الساحلية في جميع أنحاء العالم، وجميع المجتمعات الساحلية التي تواجه تحدي ارتفاع مستوى سطح البحر».