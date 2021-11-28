أسلوبالنومتدمر عينيكوتتلف المستقبلات الضوئيةتشققاتفي الجلدالتوتروالقلقتتزايد التحذيرات بشأن مخاطر الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، فعلى أنها جعلت حياتنا أيسر من ذي قبل عبر مئات الخدمات الموجودة في هذه الأجهزة الصغيرة التي تغني عن الكثير، لكنّ لها أضراراً عدة تبدأ في الظهور عندما يفرط المرء في استخدامها، ووفقاً لسكاي نيوز هناك 5 مشكلات صحية تتسبب بها الهواتف الذكية، قد لا يشعر البعض بها، وهي:متلازمةالنفق الرسغي