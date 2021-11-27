رصدت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا اليوم (السبت) إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون).

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن إصابتين بالسلالة جرى اكتشافهما في بريطانيا مرتبطتان بالسفر إلى جنوب أفريقيا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الألمانية حالتي إصابة مؤكدتين بالسلالة «أوميكرون»، مبينةً أن شخصين دخلا ألمانيا عبر مطار ميونيخ في 24 نوفمبر، قدما من جنوب أفريقيا.

وفي إيطاليا، قال المعهد الوطني للصحة اليوم: إنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة الجديدة مع فحص حالة لمشتبه بإصابته بالسلالة قادم من موزامبيق.

وفي هولندا قالت السلطات الصحية الهولندية: إن 61 من نحو 600 وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا أمس الجمعة، حيث تم رصد السلالة (أوميكرون) بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وصفت السلالة أوميكرون «بالمقلقة»، وهي أكثر نشرا للعدوى على الأرجح من السلالات السابقة للفيروس.