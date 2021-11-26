أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها صنَّفت المتحوِّر (أوميكرون - 529 1 1 بي) لفايروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) كمتحوِّر مثير للقلق.

وأوضحت المجموعة الاستشارية التقنية لمنظمة الصحة العالميةً أن المتحوِّر يحتوي على عدد كبير من الطفرات، وأن الدلائل الأولية تشير إلى زيادة خطر الإصابة به.

وأكدت المجموعة أن اختبارات التشخيص PCR يمكنها الكشف عنه بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، ووجهت باستخدامها بانتظار تأكيد التسلسل الجيني، مُبيِّنَة أن الدراسات جارية لتقييم (أوميكرون)، وأنها ستبلغ الدول والجمهور بالنتائج.

وأوصت المجموعة الاستشارية التقنية الدول بإرسال بيانات تسلسل الجينوم الكاملة إلى منظمة الصحة العالمية وقاعدة البيانات، والإبلاغ عن الحالات الأولى، وتعزيز جهود المراقبة، وإجراء تحقيقات ميدانية وتقييمات معملية لفهم المتغيّر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، داعية الأفراد إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من مخاطر الإصابة، كالتباعد، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، والتهوية والتلقيح.