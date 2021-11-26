كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، أن فهم أفضل لسلالة فايروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت في جنوب أفريقيا «يحتاج إلى أسابيع عدة».

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529 (الذي اكتشف أخيرا في جنوب أفريقيا)، قائلا إنه يجب «في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر».

وقال إن «فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات».