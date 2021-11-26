كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن تطبيق «واتساب» سيحصل على ميزة انتظرها الكثيرون من المستخدمين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن نسخة 2.21.24.8 الجديدة من «واتساب» لمستخدمي أجهزة أندرويد حملت معها إشارات إلى أن التطبيق سيحصل على ميزة «ردود الفعل» على الرسائل.وسيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الرد على الرسائل النصية برموز emoji التعبيرية، كما هو الحال مع تطبيق المراسلة الخاص بـ«فيسبوك» أو «إنستغرام»، ولاختبار هذه الميزة يجب على مالكي أجهزة أندرويد حالياً تحميل أحدث إصدار تجريبي من «واتساب»؛ بحسب «روسيا اليوم».