أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) اعتمدت اليوم (الخميس) بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل.

وقال إن كافة دول العالم ستحتفي في اليوم العالمي للمستقبل باستشراف مستقبلها التنموي وجاهزيتها في صناعة فرصها وخططها لأجيالها القادمة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في «تويتر»: «الاعتراف الدولي بدولة الإمارات دولة للمستقبل ونموذجا لاستشرافه ومحطة رئيسية لصناعته هو تقدير عالمي يضع علينا مسؤولية أكبر في تطوير قدراتنا لنكون نموذجاً لاستشراف المستقبل ومواكبة متغيراته والاستفادة من فرصه أمام كافة حكومات العالم»، مختتما حديثه بقوله: «كل عام ودولتنا بخير ومستقبلنا أفضل وأكبر وأعظم».