بمزاجٍ عال وروح مرحة و رشاقة على المسرح، بدا فنان العرب محمد عبده شاباً مزهواً بالحياة، وهو يرقص ويتفاعل و«يطقطق» في حفلة الهيئة العامة للترفيه التي أحياها في «بوليفارد رياض سيتي» بمناسبة تتويج الهلال باللقب القاري الآسيوي الثامن أمس (الأربعاء)، حيث تداول مغردون مقاطع من الحفلة وكواليسها، وتصدر وسم «محمد عبده» الترند السعودي في تويتر وحظي بتفاعل كبير بين مؤيد ومتحفظ.

«أبو نورة» نافس رقصة مايكل جاكسون الشهيرة وهو يتنقل طرباً على وقع أغنية فوق هام السحب بزي عصري بالقميص والجينز، وظل طيلة حفلته متفاعلاً مع الجمهور الهلالي المكتظ في المسرح الذي يحمل اسمه في «موسم الرياض2».

وسار عبده على ركب الإثارة الرياضية وهو يتغزل بالهلال ليلقي تصريحاً ساخراً بغمزة ماكرة استفزت بعض أنصار منافسي الزعيم، عندما علق مازحاً بقوله «الهلال مشرفنا، أحسن من اللي بالي بالك».

غير أن مقطع مع الفنانة أصالة وحفاوته بها، وإشارة التحدي التي وجهها بشكل غامض وساخر عبر الشاشة إلى أحدهم، لقي تداولاً واسعاً وجدلاً حول مناسبته من عدمها!

اللافت ظهور محمد عبده بكامل رشاقته وأناقته وبمزاج رائق.