نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ عامل باكستاني الجنسية في العقد الثالث من عمره، أقدم على الانتحار بمحاولة بلع خليط أسمنتي تجمدت لاحقاً في أحشائه؛ ما أدى إلى انسداد تام في المعدة، وسط آلام حادة في منطقة البطن.تلك الأعراض استدعت نقل المقيم الباكستاني من قبل رفاقه إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، الذي نجح في إنقاذه عقب إدخاله بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، وبعد ما يقارب 3 ساعات نجح الأطباء في استخراج الجسم الأسمنتي من معدته، وإعادة إصلاح الأضرار التي طالت نسيج المعدة.