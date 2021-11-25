أقدارٌ مؤلمة لأربع مذيعات مصريات، توفين في أقل من 10 أيام؛ ثلاث منهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض، إذ توفيت الإعلامية هدى شبانة المذيعة بتليفزيون القنال التابع للقنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقبلها الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وقبلهما توفيت بشكل مفاجئ الإعلامية شرين دويك بسبب تشخيص خاطئ لجلطة في الشريان التاجي حسبما أعلن الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب، وكانت الإعلامية مها حسني قد تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل 10 أيام، ونقلت من المستشفى الجوي في مصر إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.