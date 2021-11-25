تختبر شركة تويتر خاصية التسوّق عبر البث المباشر على شبكتها الاجتماعية في مطلع الأسبوع القادم، ما يمنح المستخدمين فرصة شراء المنتجات التي يتم الترويج لها أثناء إذاعة فيديو في وقته الحقيقي، في إطار اقتحام للأعمال التجارية بشكل يتجاوز الإعلان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، وستكون شركة وول مارت؛ وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، أول شركة تبيع منتجاتها من خلال الأداة الجديدة أثناء فعالية عبر البث المباشر في الـ28 من الشهر الجاري، وتأتي التجربة في مطلع الأسبوع القادم الذي ينطلق فيه تقليدياً موسم التسوق لأعياد الميلاد.