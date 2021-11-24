تقف سيارة من طراز مرسيدس ذات صنع قديم أمام أحد المطاعم في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض، والسيارة العتيقة جزء من تاريخ مالكها ونجاته من محاولة اغتيال أثناء ذهابه لتقديم عرض مسرحي.ومن أمام مطعم «درب الزلق» في البوليفارد تلفت انتباه الزوار سيارة مرسيدس للفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، التي تعرضت للهجوم في محاولة لاغتياله وهو في طريقه لتقديم مسرحية «سيف العرب» عام ١٩٩٢.ويحضر إرث وتاريخ الفنان الكويتي عبدالرضا في موسم الرياض عبر متحف خاص به، يتضمن صوره والأوسمة والدروع التي حصل عليها منذ بداية مسيرته الفنية، ويشتمل المتحف على أكثر من ٣٠٠ صورة توثق مرحلة مهمة من حياة الفن الخليجي.ومطعم «درب الزلق» من أشهر المطاعم على مستوى الخليج، وتُحيط بواجهته صور ورسومات للفنان الراحل، إذ تمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى المسلسل الكويتي الشهير «درب الزلق» للفنان الراحل.وعلى رغم أن مسلسل «درب الزلق» أُنتج في عام 1977 إلا أنه لا يزال حاضراً بتفاصيله ومواقفه لدى الخليجيين حتى الآن، ومرّ عبر الأجيال، ليكون حاضراً في المناسبات الفنية والترفيهية، ومضرب مثل في النجاح الدرامي العربي.