كشفت أجهزة الأمن في القاهرة جرائم نصب، عبر انتحال صفة فريق من المباحث يحقق في جرائم قتل، يدخلون منازل الضحايا ويستولون على ما فيها بدعوى أنها «أحراز» في القضايا.وقال مصدر أمني لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن القصة بدأت ببلاغ إلى الشرطة عن سيارة يستقلها أشخاص أوقفوا مواطناً، بحجة أنهم رجال أمن، واستولوا منه على مبلغ مالي بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته للمبالغ المالية المستولى عليها في واقعة القتل، وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى الجناة وهم 3 أشخاص.