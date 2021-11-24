حذر باحثون من أن المشروبات المحلاة بالسكر تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاماً إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.ورغم السمعة السيئة التي يحظى بها السكر المكرر، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات سلّطت أيضاً الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ. وكشفت الدراسات أن الإفراط في تناول هذه المشروبات تقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف، وهو حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه، بحسب «سبوتنك».